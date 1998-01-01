Деева Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Сын: Деева Иван Андреевич
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Дочь: Евфалия Андреевна
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Сын: Деев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Дочь: Еликанида Андреевна
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Дочь: Еведида Андреевна
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Сын: Деев Игнат Андреевич
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Дочь: Паньшина Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Сын: Деев Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович