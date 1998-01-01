Деева Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева Акулина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Деева Иван Андреевич

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евфалия Андреевна

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Деев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Еликанида Андреевна

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Еведида Андреевна

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Деев Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деев Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паньшина Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деев Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деев Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Деев Андрей Фёдорович

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