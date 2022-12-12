Тхорик (Кузьмич) Параскева Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик (Кузьмич) Параскева Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894 ст.

Дата смерти

01.12.1930 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Тхорик Федор Павлович

Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.10.1923

Сын: Тхорик Павел Павлович

Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.10.1927

Сын: Тхорик Григорий Павлович

Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерук Мария Павловна

Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тхорик Павел Николаевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
01.12.1930 ст.
Причина смерти: паралич позвоночного столба
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