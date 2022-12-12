Тхорик (Кузьмич) Параскева Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894 ст.
Дата смерти01.12.1930 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1921
Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич
Рождение ребёнка
12.10.1923
Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1927
Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерук Мария Павловна
Отец ребёнка: Тхорик Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
01.12.1930 ст.
Причина смерти: паралич позвоночного столба