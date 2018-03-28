Горшенина Павлина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Павлина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1933

Дата смерти

28.03.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Александр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенин Александр Павлович

Рождение ребёнка
14.01.1962

Дочь: (Горшенина) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Горшенин Александр Павлович

Смерть
28.03.2018

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