Горшенина Павлина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1933
Дата смерти28.03.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшенин Александр Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1962
Дочь: (Горшенина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Горшенин Александр Павлович
Смерть
28.03.2018