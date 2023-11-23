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Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Григорий Георгиев

Мать: Пелагея Матвеева

Иван Григорьевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Служил пономарем в том же селе. Первая жена его Варвара Алексеевна (1782-180... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Варвара Алексеева

Федор Иванович (1797 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда Ивана Григорьевича. Дьячок Покровской церкви г.Романов-Борисоглебска. В 1831 году переведен в село По... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
04.05.1809

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Рождение ребёнка
21.02.1813

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Николаева

Смерть
Неизвестно

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