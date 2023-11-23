Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Григорий Георгиев
Мать: Пелагея Матвеева
Иван Григорьевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Служил пономарем в том же селе. Первая жена его Варвара Алексеевна (1782-180... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Варвара Алексеева
Федор Иванович (1797 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда Ивана Григорьевича. Дьячок Покровской церкви г.Романов-Борисоглебска. В 1831 году переведен в село По... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
04.05.1809
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
21.02.1813
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Николаева
Смерть
Неизвестно