Квитантов Филипп Гаврилович
Место рожденияСтудинецкое поселение
Дата рождения10.09.1907
Дата смерти30.09.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1907
Студинецкое поселение
Рождение ребёнка
10.06.1932
Дочь: Квитантова Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1934
Дочь: Квитантова Надежда Филипповна
Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
22.10.1938
Сын: Квитантов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
25.12.1950
Дочь: Квитантова Елена Филипповна
Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна
Студенецкое поселение деревня Титовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2001