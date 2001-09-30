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Квитантов Филипп Гаврилович

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Место рождения

Студинецкое поселение

Дата рождения

10.09.1907

Дата смерти

30.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1907

Отец: Квитантов Гавриил Лавреньтьевич

Мать: Агрипина Емельяновна

Студинецкое поселение
Рождение ребёнка
10.06.1932

Дочь: Квитантова Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1934

Дочь: Квитантова Надежда Филипповна

Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
22.10.1938

Сын: Квитантов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
25.12.1950

Дочь: Квитантова Елена Филипповна

Мать ребёнка: Кожемякова Мария Григорьевна

Студенецкое поселение деревня Титовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожемякова Мария Григорьевна

Смерть
30.09.2001
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