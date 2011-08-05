Демьянова (Леонова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1961
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1961
Отец: Леонов Иван Петрович
Мать: Леонова Антонина
Рождение ребёнка
29.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьянов Николай
Смерть
2019