Демьянова (Леонова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова (Леонова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1961

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1961

Отец: Леонов Иван Петрович

Мать: Леонова Антонина

Рождение ребёнка
29.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьянов Николай

Смерть
2019
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