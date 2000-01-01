Сазонов Григорий Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Григорий Давидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1910

Сын: Сазонов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихненко Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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