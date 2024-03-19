Локтистов Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения21.12.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1852 ст.
1 января 1852 — 31 декабря 1852 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1872, стр. 136 Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурина (Локтистова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтистов Николай Федорович
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локтистов Павел Федорович
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно