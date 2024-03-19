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Локтистов Федор Павлович

Место рождения

Ботвинино, Чехов, Московская область

Дата рождения

21.12.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1852 ст.

Отец: Локтистов Павел Прохорович

Мать: Локтистова Гликерия Дмитриевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
1 января 1852 — 31 декабря 1852 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1872, стр. 136 Исповедные ведомости Московская губерния Подольский уезд Церкви города Подольска и Подольского уезда 1 января 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурина (Локтистова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтистов Николай Федорович

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локтистов Павел Федорович

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1876 ст.

Сын: Локтистов Иван Федорович

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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