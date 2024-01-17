Подольский Юзеф Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольский Юзеф Казимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронислава Юзефовна

Мать ребёнка: Подольская Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подольский Леонард

Мать ребёнка: Подольская Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подольская Эмилия

Смерть
Неизвестно
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