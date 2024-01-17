Подольский Юзеф Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бронислава Юзефовна
Мать ребёнка: Подольская Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольский Леонард
Мать ребёнка: Подольская Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подольская Эмилия
Смерть
Неизвестно