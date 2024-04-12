Груздев Матвей Семенович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Аграфена Матвеевна
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья Матвеевна
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно