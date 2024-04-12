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Груздев Матвей Семенович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Груздев Семен Степанович

Мать: Груздева Матрена Семеновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Груздев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Аграфена Матвеевна

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья Матвеевна

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Степановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Прасковья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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