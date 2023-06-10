Шугурова шамсекалы бикметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугурова шамсекалы бикметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

шШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1980

Дочь: Шугурова лариса шакировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1982

Сын: Шугуров руслан шакирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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