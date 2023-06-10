Шугурова шамсекалы бикметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1980
Дочь: Шугурова лариса шакировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1982
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности