Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна
Место рожденияПрииск Узунжул, (Аскизский район Хакасии)
Дата рождения21.01.1931
Дата смерти11.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931
Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт-провизор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1957
Смерть
11.12.2007
Причина смерти: Рак головного мозга