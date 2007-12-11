Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко (Курляндцева) Изабелла Петровна

Место рождения

Прииск Узунжул, (Аскизский район Хакасии)

Дата рождения

21.01.1931

Дата смерти

11.12.2007

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931

Отец: Курляндцев Петр Алексеевич

Мать: Курляндцева (Максюта) Вера Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Фармацевт-провизор
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Брак Анисимов Валентин Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
30.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 2 Брак Кухаренко Василий Пантелеймонович

Смерть
11.12.2007
Причина смерти: Рак головного мозга

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