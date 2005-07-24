Дубровин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1935
Дата смерти24.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1935
Отец: Дубровин Павел
Мать: Дубровина Елена
Рождение ребёнка
25.12.1958
Дочь: Матвеева Надежда
Мать ребёнка: Дубровина Валентина
Рождение ребёнка
14.03.1962
Дочь: Воробьева Елена
Мать ребёнка: Дубровина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровина Валентина
Смерть
24.07.2005