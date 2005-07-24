Дубровин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1935

Дата смерти

24.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1935

Отец: Дубровин Павел

Мать: Дубровина Елена

Рождение ребёнка
25.12.1958

Дочь: Матвеева Надежда

Мать ребёнка: Дубровина Валентина

Рождение ребёнка
14.03.1962

Дочь: Воробьева Елена

Мать ребёнка: Дубровина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Валентина

Смерть
24.07.2005
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