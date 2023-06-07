Татьяна Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

Между 1816 и 1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1745 г.р.

Дети

Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1771 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1786 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: Логин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Елисеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1816 и 1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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