Татьяна Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1751
Дата смертиМежду 1816 и 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751
Отец: Логин
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Елисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Елисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1816 и 1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)