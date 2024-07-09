Елизарова (Тюрькова) Александра Федоровна 08.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елизарова (Тюрькова) Александра Федоровна

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Место рождения

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.07.1949

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1949

Отец: Тюрьков Федор Андреевич

Мать: Тюрькова (Будаева) Мария Николаевна

Аксаково, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Сергей

Рождение ребёнка
06.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елизаров Сергей

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