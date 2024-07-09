Елизарова (Тюрькова) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.07.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елизаров Сергей
Рождение ребёнка
06.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елизаров Сергей