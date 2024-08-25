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Авраамий Григорьевич

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.03.1863 ст.

Дата смерти

01.06.1863 ст.

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1863 ст.

Отец: Хомутов Григорий Максимович

Мать: Мария Ивановна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-QZ72?i=11&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806
Смерть
01.06.1863 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Q81N?i=58&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806

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