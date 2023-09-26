Евдоким Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1884 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1874

Жена: Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
14.08.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Максимовна

деревня Быково
Рождение ребёнка
14.07.1884

Дочь: Мухина Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Дарья Максимовна

Быково, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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