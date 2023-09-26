Евдоким Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1874
Жена: Дарья Максимовна
Рождение ребёнка
14.08.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Максимовна
деревня Быково
Рождение ребёнка
14.07.1884
Дочь: Мухина Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Дарья Максимовна
Быково, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно