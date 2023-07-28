Аничина Елена Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1912
Дочь: (Аничина) Агрипина Дометиевна
Отец ребёнка: Аничин Дометий Иванович
Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно