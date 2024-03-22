Катаев Александр Захарович
Место рождения
Дата рождения02.03.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1850 ст.
Отец: Катаев Захар Фёдорович
Мать: Катаева Стефанида Иудина
28. 2 марта родился, 4 марта 1850 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин г. графини Строгановой Захар Феодоров Катаев и законная жена его Степанида Иудина; православного исповедан... Показать все
Крещение
04.03.1850 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно