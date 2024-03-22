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Катаев Александр Захарович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

02.03.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1850 ст.

Отец: Катаев Захар Фёдорович

Мать: Катаева Стефанида Иудина

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
28. 2 марта родился, 4 марта 1850 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин г. графини Строгановой Захар Феодоров Катаев и законная жена его Степанида Иудина; православного исповедан... Показать все
Крещение
04.03.1850 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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