Королева (Курочкина) Пелагея Афанасьевна 23.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Королева (Курочкина) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.11.1928

Дата смерти

12.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1928

Отец: Курочкин Афанасий Григорьевич

Мать: Курочкина Ксения Трофимовна

Москва, город федерального значения Москва
А/з 7544 от 04.12.1928г Филиал Краснопресненского МЕСТНОЗАГСА Московского губернского бюро ЗАГС
Бракосочетание
19.09.1959

Муж: Королев Владимир Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
А/з 2306 от 19.09.1959г ОЗАГС исполнительного комитета Сокольнического районного Совета депутатов трудящихся Москвы
Рождение ребёнка
06.05.1961

Сын: Королев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Королев Владимир Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
А/з 2005 от 16.05.1961 ОЗАГС исполнительного комитета Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы СОР II-РБ 084034 от 16.05.1961
Смерть
12.12.2014
Москва, город федерального значения Москва
А/з 11535 от 13.12.2014г Причина смерти: раковая катехсия; рак ректосигмоидного отдела толстой кишки. Место жительства: Москва, ул.Борисовские Пруды д.28/1, кв.319 СОС VI-МЮ 873079 от 13.12.2014г

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