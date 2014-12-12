Королева (Курочкина) Пелагея Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1928
Дата смерти12.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.11.1928
А/з 7544 от 04.12.1928г Филиал Краснопресненского МЕСТНОЗАГСА Московского губернского бюро ЗАГС
Бракосочетание
19.09.1959
А/з 2306 от 19.09.1959г ОЗАГС исполнительного комитета Сокольнического районного Совета депутатов трудящихся Москвы
Рождение ребёнка
06.05.1961
Сын: Королев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Королев Владимир Алексеевич
А/з 2005 от 16.05.1961 ОЗАГС исполнительного комитета Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы СОР II-РБ 084034 от 16.05.1961
Смерть
12.12.2014
А/з 11535 от 13.12.2014г Причина смерти: раковая катехсия; рак ректосигмоидного отдела толстой кишки. Место жительства: Москва, ул.Борисовские Пруды д.28/1, кв.319 СОС VI-МЮ 873079 от 13.12.2014г