Свиридов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1853 ст.

Сын: Свиридов Лазарь Федорович

Мать ребёнка: Свиридова Василиса С.

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
09.04.1856 ст.

Сын: Свиридов Василий Федорович

Мать ребёнка: Свиридова Василиса С.

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Василиса С.

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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