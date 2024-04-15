Свиридов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1853 ст.
Сын: Свиридов Лазарь Федорович
Мать ребёнка: Свиридова Василиса С.
Рождение ребёнка
09.04.1856 ст.
Сын: Свиридов Василий Федорович
Мать ребёнка: Свиридова Василиса С.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Василиса С.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно