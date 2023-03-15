Голубков Игнат Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Игнат Пименович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1916

Сын: Голубков Виктор

Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.08.1918

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.08.1919

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуся (Евдокия)

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Анастасия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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