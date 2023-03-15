Голубков Игнат Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1916
Сын: Голубков Виктор
Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.08.1918
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.08.1919
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрона Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуся (Евдокия)
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Анастасия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Фёдоровна
Смерть
Неизвестно