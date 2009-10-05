Ощепкова (Трапезникова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (Трапезникова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1929

Дата смерти

05.10.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929

Отец: не указан

Мать: Трапезникова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ощепков Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ощепков Василий Степанович

Смерть
05.10.2009
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