Ощепкова (Трапезникова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1929
Дата смерти05.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ощепков Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ощепков Василий Степанович
Смерть
05.10.2009