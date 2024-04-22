Головкина (Шмытова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Шмытова) Татьяна Петровна

Место рождения

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

20.04.1948

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1948

Отец: Шмытов Петр Андреевич

Мать: Шмытова Ольга Ивановна

Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
19.08.1969

Муж: Головкин Валерий Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Валерий Васильевич

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Валерий Васильевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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