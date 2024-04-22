Головкина (Шмытова) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения20.04.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1948
Отец: Шмытов Петр Андреевич
Мать: Шмытова Ольга Ивановна
Бракосочетание
19.08.1969
Рождение ребёнка
19.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Валерий Васильевич
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Валерий Васильевич