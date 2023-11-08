Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1901

Дочь: Мелания Васильева

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Рождение ребёнка
23.06.1904

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1906

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Стефан (Степан) мл. Васильев

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1909

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Семен (Симеон) Васильев

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1911

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1916

Дочь: Васса (Василиса) Васильева

Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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