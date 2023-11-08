Наталья (Наталия) Фомина (Фоминова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1901
Дочь: Мелания Васильева
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
23.06.1904
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
27.10.1906
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Стефан (Степан) мл. Васильев
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
31.01.1909
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Семен (Симеон) Васильев
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
23.02.1911
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Прокофий Васильевич
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
17.08.1916
Дочь: Васса (Василиса) Васильева
Отец ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Василий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно