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Емельянов Илья Сергеевич
Емельянов Илья Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.1958
Пол
Мужской
Отец
Емельянов Сергей Михайлович
1921 г.р.
Мать
Емельянова (Чуракова) Ирина Семеновна
Около 1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1958
Отец:
Емельянов Сергей Михайлович
Мать:
Емельянова Ирина Семеновна
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