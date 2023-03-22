Иванова (Романова) Таисия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Романова) Таисия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1945

Дочь: Сорокина (Андреева) Зоя Демьяновна

Отец ребёнка: Андреев Демьян Андреевич

Торхлово, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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