Смирнова Екатерина Геннадьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Екатерина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Геннадий Константинович

Мать: Соколова (Шмидт) Анна (Анне) Яковлевна (Якоб)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Алёна Борисовна

Отец ребёнка: Смирнов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмидт Алёна Борисовна

Отец ребёнка: Смирнов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Смирнов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Смирнов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Борис

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