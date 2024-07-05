Смирнова Екатерина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Алёна Борисовна
Отец ребёнка: Смирнов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмидт Алёна Борисовна
Отец ребёнка: Смирнов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Смирнов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Смирнов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Борис