Валявин Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявин Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1968

Дата смерти

01.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1968

Отец: Валявин Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.2016
Селитьба
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Селитьба
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