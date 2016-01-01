Валявин Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1968
Дата смерти01.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1968
Отец: Валявин Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.2016
Селитьба
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Селитьба