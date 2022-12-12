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Цыбезов Василий Петров

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1887

Отец: Цыбезов Петр Васильев

Мать: Наталья Никитина

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.05.1906

Жена: Феодосья Трофимова

ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Тимофей Купцов и Семен Петров Цыбезов. ПН: с. Меньшие Можары: Егор Денисов Буханов и Антон Иванов Калашников
Рождение ребёнка
23.06.1907

Сын: Цыбизов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Феодосья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.03.1910

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Феодосья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Цыбезов Антон Васильев

Мать ребёнка: Феодосья Трофимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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