Цыбезов Василий Петров
Место рождения
Дата рождения25.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1887
Отец: Цыбезов Петр Васильев
Мать: Наталья Никитина
Бракосочетание
01.05.1906
Жена: Феодосья Трофимова
ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Тимофей Купцов и Семен Петров Цыбезов. ПН: с. Меньшие Можары: Егор Денисов Буханов и Антон Иванов Калашников
Рождение ребёнка
23.06.1907
Мать ребёнка: Феодосья Трофимова
Рождение ребёнка
13.03.1910
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Феодосья Трофимова
Рождение ребёнка
02.08.1912
Мать ребёнка: Феодосья Трофимова
Смерть
Неизвестно