Соснин Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения16.03.1983
Дата смерти01.05.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1983
Дочь: Соснина Марина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Тикша, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.05.2003
Ледмозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия