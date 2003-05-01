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Соснин Александр Семенович

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Место рождения

Куркиёки, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

16.03.1983

Дата смерти

01.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркиёки, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.09.1983

Дочь: Соснина Марина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Тикша, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
01.05.2003
Ледмозеро, Муезерский муниципальный район, Республика Карелия
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