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Трапатанов Дмитрий Николаевич
Трапатанов Дмитрий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Мужской
Отец
Трапатанов Николай Дмитриевич
1931 г.р.
Мать
Трапатанова (Голубева) Нина Федоровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Трапатанов Николай Дмитриевич
Мать:
Трапатанова Нина Федоровна
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