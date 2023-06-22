Насыров Александр Мустафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Александр Мустафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Борисова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Бакаева Мальвина Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.09.1959

Дочь: Алинкина Елена Александровна

Мать ребёнка: Бакаева Мальвина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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