Насыров Александр Мустафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Борисова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Бакаева Мальвина Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.09.1959
Дочь: Алинкина Елена Александровна
Мать ребёнка: Бакаева Мальвина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно