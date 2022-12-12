Семен Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1823
Отец: Родион Потапьевич
Мать: Пелагея Яковлевна
Крещение
22.05.1823
Любятово, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Бракосочетание
До 1858
Жена: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
23.10.1859
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно