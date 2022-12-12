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Семен Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1823

Отец: Родион Потапьевич

Мать: Пелагея Яковлевна

Крещение
22.05.1823
Любятово, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Бракосочетание
До 1858

Жена: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
23.10.1859

Сын: Семенов Кузьма Семенович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
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