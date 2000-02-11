Красноперов Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1928
Дата смерти11.02.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1928
Отец: не указан
Мать: Красноперова Арина
Рождение ребёнка
07.09.1954
Дочь: Князева Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Красноперова Мария Васильевна
Омская область Любинский р-он д. Лыжино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2000
Комсомольский, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть от онкологического заболевания легких