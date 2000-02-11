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Красноперов Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1928

Дата смерти

11.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1928

Отец: не указан

Мать: Красноперова Арина

Рождение ребёнка
07.09.1954

Дочь: Князева Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Красноперова Мария Васильевна

Омская область Любинский р-он д. Лыжино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Мария Васильевна

Смерть
11.02.2000
Комсомольский, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть от онкологического заболевания легких
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