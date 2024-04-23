Киселёв Евграф Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселёв Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Киселёв Василий Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1913
Сын: Киселёв Константин Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно