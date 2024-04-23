Киселёв Евграф Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Евграф Тихонович

Киселёв Евграф Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселёв Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Киселёв Василий Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Киселёв Федор Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1913

Сын: Киселёв Константин Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.