Крылов Иоанн Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Иоанн Константинович

Крылов Иоанн Константинович

avatar

Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.08.1906 ст.

Дата смерти

04.08.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1906 ст.

Отец: Крылов Константин Захарович

Мать: Крылова Евдокия Кузьминична

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-63м)
Крещение
04.08.1906 ст.
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестила деревенская бабка, по случаю преждевременного рождения
Смерть
04.08.1906 ст.
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 3 часа (от преждевременного рождения)
Похороны
05.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-59м)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close