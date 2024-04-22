Крылов Иоанн Константинович
Место рождения
Дата рождения04.08.1906 ст.
Дата смерти04.08.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-63м)
Крещение
04.08.1906 ст.
Крестила деревенская бабка, по случаю преждевременного рождения
Смерть
04.08.1906 ст.
Младенец в 3 часа (от преждевременного рождения)
Похороны
05.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-59м)