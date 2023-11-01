Пыжев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Пыжев Василий Иванович
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Пыжева) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Пыжева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Евдокия Стефановна