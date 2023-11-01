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Пыжев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пыжев Василий Иванович

Мать: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пыжев Феофан Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Пыжева) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Пыжева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пыжев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Стефановна

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