Демидов Филипп (Филимон)
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Константин Филиппович (Филимонович)
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Николай Филиппович (Филимонович)
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бразилия г.Сан - Пауло
Похороны
Неизвестно
Бразилия г. Сан - Пауло