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Демидов Филипп (Филимон)

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Константин Филиппович (Филимонович)

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Филиппович (Филимонович)

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Анастасия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
Бразилия г.Сан - Пауло
Похороны
Неизвестно
Бразилия г. Сан - Пауло
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