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Шнейдер Георгий Алексеевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2010

Отец: Шнейдер Алексей Юрьевич

Мать: Шнейдер Татьяна Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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