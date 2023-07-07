Щербинина (Безматерных) Матрёна Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Безматерных) Матрёна Авдеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Безматерный Андрей Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Щербинин Филипп Афонасьев

Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Щербинин Яков Афонасьев

Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1740

Сын: Щербинин Иван Афонасьев

Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1740

Сын: Щербинин Василий Афонасьев

Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Щербинин Арсений Афонасьев

Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Щербинин Пётр Афонасьев

Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев

Серкино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Афонасий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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