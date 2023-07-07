Щербинина (Безматерных) Матрёна Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Безматерный Андрей Данилов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Щербинин Филипп Афонасьев
Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Щербинин Василий Афонасьев
Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Щербинин Арсений Афонасьев
Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Щербинин Афонасий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно