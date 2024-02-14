Адигамов Магадей Абделькадирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдигамов Магадей Абделькадирович

Адигамов Магадей Абделькадирович

Место рождения

д.Абдулово, Куюргазинский район, БАССР

Дата рождения

1921

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Адигамов Абделькадир

Мать: Адигамова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адигамова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Адигамова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адигамова ?

Смерть
После 1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.