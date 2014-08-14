Спиридонова Оксана Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1957
Дата смерти14.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1957
Отец: Дьячковский Егор
Рождение ребёнка
30.01.1983
Дочь: Спиридонова Нарыйа Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1985
Дочь: Падова Ия Руслановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.03.1987
Сын: Спиридонов Айсен Русланович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1994
Сын: Спиридонов Тит Русланович
Отец ребёнка: Спиридонов Руслан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.2014