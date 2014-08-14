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Спиридонова Оксана Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1957

Дата смерти

14.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1957

Отец: Дьячковский Егор

Мать: Никифорова Варвара Романовна

Рождение ребёнка
30.01.1983

Дочь: Спиридонова Нарыйа Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Ломтука, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
05.02.1985

Дочь: Падова Ия Руслановна

Отец ребёнка: не указан

Ломтука, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
04.03.1987

Сын: Спиридонов Айсен Русланович

Отец ребёнка: не указан

Ломтука, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
27.02.1994

Сын: Спиридонов Тит Русланович

Отец ребёнка: Спиридонов Руслан Семенович

Ломтука, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Руслан Семенович

Смерть
14.08.2014
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