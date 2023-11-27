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Рабинов Филипп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Рабинов Василий Игнатьевич

Мать: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рабинов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Анисья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рабинов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Анисья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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