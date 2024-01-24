Богатырева Ольга Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева Ольга Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар Пиманыч

Мать: Мария

Рождение ребёнка
26.07.1926

Дочь: Хокконен Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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