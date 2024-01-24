Богатырева Ольга Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар Пиманыч
Мать: Мария
Рождение ребёнка
26.07.1926
Дочь: Хокконен Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Богатырев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно