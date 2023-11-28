Бабич (Черникова) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958
Отец: Черников Илья Тимофеевич
Мать: Черникова Тамара
Рождение ребёнка
26.02.1986
Дочь: Рощупкина Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Бабич Виктор
Рождение ребёнка
18.05.1992
Сын: Бабич Владимир Викторович
Отец ребёнка: Бабич Виктор
Рождение ребёнка
22.07.?
Дочь: Хрущелева Алена Викторовна
Отец ребёнка: Бабич Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабич Виктор