Бабич (Черникова) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Черникова) Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1958

Отец: Черников Илья Тимофеевич

Мать: Черникова Тамара

Рождение ребёнка
26.02.1986

Дочь: Рощупкина Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Бабич Виктор

Рождение ребёнка
18.05.1992

Сын: Бабич Владимир Викторович

Отец ребёнка: Бабич Виктор

Рождение ребёнка
22.07.?

Дочь: Хрущелева Алена Викторовна

Отец ребёнка: Бабич Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Виктор

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