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Дубянский Станислав Яковлевич

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.05.1932

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1932

Отец: Дубянский Яков Николаевич

Мать: Дубянская Анастасия Захаровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1961

Дочь: Асанова Елена Станиславовна

Мать ребёнка: Дубянская Лидия Тихоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1964

Сын: Дубянский Сергей Станиславович

Мать ребёнка: Дубянская Лидия Тихоновна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская Лидия Тихоновна

Смерть
2010
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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