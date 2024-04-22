Дубянский Станислав Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1932
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1932
Рождение ребёнка
12.05.1961
Дочь: Асанова Елена Станиславовна
Мать ребёнка: Дубянская Лидия Тихоновна
Рождение ребёнка
10.04.1964
Сын: Дубянский Сергей Станиславович
Мать ребёнка: Дубянская Лидия Тихоновна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010