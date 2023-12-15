Андреева Меланья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Надежда Андрияновна
Отец ребёнка: Андреев Андреян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Артем Андриянович
Отец ребёнка: Андреев Андреян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Василий Андриятнович
Отец ребёнка: Андреев Андреян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Алексей Андриянович
Отец ребёнка: Андреев Андреян
Рождение ребёнка
08.07.1923
Дочь: Матаева (Андреева) Ольга Андрияновна
Отец ребёнка: Андреев Андреян
Балтым, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
Неизвестно