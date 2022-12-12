Рыдзелева (Халюкова) Мелания Аммановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Халюкова) Мелания Аммановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1909

Муж: Рыдзелев Михаил Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених М.П. Рыдзелев 18лет и невеста М.А. Халюкова 16лет10мес. Поручители по жениху: казаки Григорий Котляров и Дмитрий Вертецкий. По невесте: казаки Николай Фисенко и урядник Иван Алексеенко
Рождение ребёнка
12.03.1917

Сын: Рыдзелев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Рыдзелев Михаил Петрович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Константин Клыгин и казачка Мария Минаева
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