Рыдзелева (Халюкова) Мелания Аммановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1909
Жених М.П. Рыдзелев 18лет и невеста М.А. Халюкова 16лет10мес. Поручители по жениху: казаки Григорий Котляров и Дмитрий Вертецкий. По невесте: казаки Николай Фисенко и урядник Иван Алексеенко
Рождение ребёнка
12.03.1917
Сын: Рыдзелев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Рыдзелев Михаил Петрович
Восприемники: казак Константин Клыгин и казачка Мария Минаева