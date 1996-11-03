Чернышева (Чугунова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.2019
Сын: Чернышев Владислав Леонидович
Отец ребёнка: Чернышев Леонид Витальевич
Рождение ребёнка
27.04.2021
Сын: Чернышев Вячеслав Леонидович
Отец ребёнка: Чернышев Леонид Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно