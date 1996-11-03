Чернышева (Чугунова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Чугунова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.2019

Сын: Чернышев Владислав Леонидович

Отец ребёнка: Чернышев Леонид Витальевич

Рождение ребёнка
27.04.2021

Сын: Чернышев Вячеслав Леонидович

Отец ребёнка: Чернышев Леонид Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Леонид Витальевич

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